Qui est Carole Terruzzi, le nouveau visage du 6/8 aux côtés de Sara De Paduwa ?

Carole Terruzzi, c’est le nouveau visage que vous avez vu apparaitre dans l’émission matinale de La Une depuis ce lundi 28 août. On vous en dit plus sur son rôle et où vous avez déjà pu l'apercevoir sur nos antennes.

En tant que nouvelle éditrice du 6/8, Carole occupe une place privilégiée aux côtés de Sara De Paduwa, comme sa sparring-partner. Son rôle dans cette émission est semblable à un couteau suisse, tout à fait indispensable pour que le direct se déroule à la perfection !

Sa mission principale consiste à veiller à ce que les chroniques soient complètes et correspondent parfaitement au style du programme. Durant les deux heures de direct, elle veille au grain pour que la conduite soit suivie et garantit une coordination entre l'équipe technique et les nombreux chroniqueurs qui contribuent au succès du programme. Bref, elle est la première personne de contact pour permettre que l’émission présentée par Sara se déroule sans pépin, dans les meilleures conditions.