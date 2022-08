Qui est Brittney Griner, cette star du basket américain condamnée à 9 ans de prison en Russie ?

Brittney Griner, avant d’être prise dans cette affaire de stupéfiants, c’est avant tout une joueuse de basket. Et même une des meilleures pivots que la WNBA, la ligue américaine de basket, ait connue.

Il suffit de voir le palmarès de l’Américaine de 2m06. En termes de titres collectifs, c’est un titre de championne WNBA (2014), cinq titres de championne de Russie (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) et quatre Euroleague remportées (2016, 2018, 2019, 2021). Avec les Etats-Unis, c’est également une médaille d’or aux championnats du monde 2014 et 2018 ainsi que deux médailles d’or aux Jeux Olympiques (Rio 2016 et Tokyo 2020). On avait d’ailleurs pu voir la pivot, numéro 15 dans le dos, à l’oeuvre face à nos Belgian Cats lors des JO de Tokyo l’année dernière.

A côté de cela, Griner collectionne également les récompenses individuelles. Présente dans la WNBA All-Rookie Team 2013 pour sa première année en WNBA, elle sera ensuite sélectionnée pour cinq All-Star Game : 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. Meilleure défenseure de la saison WNBA en 2014, elle fait également partie du Meilleur cinq WNBA cette saison-là. Trois fois dans le meilleur cinq défensif (2014, 2015, 2018) et deux fois dans le second meilleur cinq défensif (2016, 2017), elle a également été deux fois dans le second meilleur cinq de la WNBA (2017, 2018). En Europe, elle a également raflé de nombreux prix en remportant trois fois le titre de MVP du championnat russe et une fois celui de MVP du Final Four d’Euroleague.

Des titres et des distinctions qui sont la preuve de la grande carrière de Griner, qui, a 31 ans, continuait de faire le show. Il faut dire que l’Américaine est une défenseure hors pair. Elle détient d’ailleurs le record de contres sur un match (11) et sur une saison (129) en WNBA. Elle joue également un rôle clé dans le titre des Phoenix Mercury en réalisant 8 contres dont 5 dans le premier quart-temps lors du premier match des finales face à Chicago. Une performance extraordinaire puisque c’est le record du plus grand nombre de contres dans un match des finales WNBA et dans un quart-temps d’un match des finales WNBA.

Offensivement, Griner sait également faire le ménage. Profitant de sa taille, elle est une des seules joueuses à être capable de dunker. Lors du premier match des championnats du monde 2014 face à la Chine, elle devient d’ailleurs la première femme à inscrire un dunk dans un championnat du monde féminin.