Qui est Ana Roš, la présidente d'honneur du Bocuse d'Or Europe ?

Il faudra attendre 2020 et le lancement du Guide Michelin en Slovénie pour que la jeune cuisinière obtienne sa récompense étoilée. D'emblée, Ana Roš en obtient deux. Celle qui se prédestinait à l'origine à une carrière de diplomate a également obtenu une étoile verte, une récompense décernée par Bibendum pour reconnaître la démarche durable des restaurateurs. "Notre philosophie, c'est zéro kilomètre. Nous n'achetons qu'auprès de producteurs locaux et nous suivons les saisons. Notre carte des vins est éco-responsable et comprend surtout des étiquettes nature et biodynamiques", a-t-elle indiqué au Guide Michelin.

Située à Kobarid, une toute petite ville slovène nichée aux frontières entre l'Italie et l'Autriche, sa table est, à l'origine, celle de sa belle-famille. Par amour pour son époux sommelier, Ana Roš a quitté son avenir tout tracé d'intellectuelle pour se consacrer à une vie de restauratrice.

Sa cuisine s'articule autour de 3 éléments : le terroir, la saison et sa personnalité.

Pleinement ancrée dans son époque et consciente des problématiques à résoudre, la cheffe slovène a confié à l'automne dernier au blog Food&Sens "Avoir toujours eu une vocation pour la durabilité". Les uniformes de sa brigade sont par exemple conçus en bois et en fibres de pomme. Elle a également créé une sauce "avec tous les restes des viandes des plats précédents, servie dans un oignon avec de l'orge grillée slovène et du malt d'orge".