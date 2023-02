Qui est Amanda Tears, la deuxième drag à quitter l’aventure de Drag Race Belgique ?

Depuis le début de "Drag Race Belgique", Amanda Tears a marqué les esprits grâce à ses looks réfléchis et travaillés. La plus jeune Drag du shown a su faire preuve de courage, de détermination et de créativité pour se démarquer aux côtés des neuf autres concurrentes. Malheureusement, c’est lors du Runway qu’Amanda a perdu des points à cause de son manque d'assurance sur scène :

"Je te trouve vraiment mignonne, tu as une sincérité qui est touchante. Mais, ici, on ne veut pas être mignonne parce que tu as vraiment de la concurrence." – Lufy

Amanda Tears a dû faire face, une seconde fois, à l’épreuve du Lipsync pour garder sa place dans l’aventure. Durant celle-ci, notre drag a fait face à Valenciaga sur le titre "Je t’aime" de Lara Fabian.