Qui dit rentrée des classes, dit retour des poux : comment s’en débarrasser ?

Dans le cuir chevelu, le pou adulte peut vivre jusqu’à un mois. M ais en dehors du cuir chevelu, le parasite ne tient que deux jours. La femelle pont sept à dix œufs par jour, qui eux-mêmes mettent sept à dix jours pour éclore. La lente, elle, peut survivre jusqu’à six jours en dehors du cuir chevelu et reste accrochée, même morte ! Les signes qui prouvent que votre enfant a des poux ne trompent pas :

Présence de lentes à moins de six millimètres de la racine, surtout dans la nuque et derrière les oreilles ;

Attention : à différencier de la pellicule et des lentes mortes qui peuvent persister six mois ;

Démangeaisons du cuir chevelu ;

Bouton de grattage, notamment dans le cou.

Le pou, dangereux ?

Le pou ne transmet aucune maladie et n’a aucun effet négatif sur la santé du porteur. Ce n’est donc pas un problème de santé publique. La seule chose qu’il peut entraîner est une surinfection causée par des lésions de grattage qui s’infecteraient. Par exemple : un staphylocoque. On les enlève donc surtout à cause des fortes démangeaisons qu’ils provoquent et également parce qu’ils sont très contagieux.