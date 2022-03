Qui dit printemps, dit aussi hirondelle !

Le printemps arrive à grands pas, et ramène avec lui quelques espèces de vacanciers à plumes, qui ont passé l’hiver dans de plus chaudes contrées. Parmi ces dernières, on retrouve l’hirondelle de rivage, que vous pouvez admirer dans le " Jardin Extraordinaire " (voir vidéo ci-dessous) , mais aussi dans le film “Hommes et Hirondelles”, de Muriel Decarpenterie qui sera présenté à quelques privilégiés, en avant-première, le 11 mars à Namur.

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, elle n’en reste pas moins un fameux indicateur de son arrivée. Et du côté de Walcourt, dans la carrière des Petons, on l’attend avec impatience, le retour de la belle saison, et ce, pour une raison bien précise.

Depuis quelques années, des centaines d’hirondelles de rivage viennent nicher dans les tas de sable de la carrière, une manœuvre qui n’est pas sans risques. En effet, les risques d’affaissement et de prédation mettent en péril cette espèce menacée.