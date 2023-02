Qui contrôle (encore) vos billets de train ?

En gare, personne n’a l’air au courant de cette grève du zèle : " Je n’en n’ai pas entendu parler ! La direction ne nous a rien dit, mais cela peut arriver. Mais si c’était le cas, on resterait sur le quai. Mais si les accompagnateurs de train ne sont pas là… Il n’y a pas de train qui roule ! Or ce n’est pas le cas aujourd’hui."

Dans le train Bruxelles – Namur, aucun accompagnateur de train en vue et même sur le quai. Autre voyage : Namur- Liège, personne non plus ! On s’en inquiète auprès d’un contrôleur sur le quai liégeois : " Moi je contrôle, c’est en fonction de chaque contrôleur s’il veut soutenir le mouvement."

Au retour de notre périple sur la ligne Liège-Namur, nous sommes contrôlés : " Chacun fait un peu ce qui veut ! Avec ce qu’on vit en ce moment, chacun a son ressenti. Je passe quand même, histoire aussi de voir les voyageurs."