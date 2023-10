Qui compose les cabinets ministériels et combien coûtent-ils ? Enquête sur le côté cour des ministères (1/2)

Dans le nord du pays, une autre catégorie de personnel n’est pas incluse dans la composition ni dans le budget des cabinets : le personnel d’exécution.

Ainsi, comme le pointe justement la porte-parole du ministre-président Rudy Vervoort : "En Flandre par exemple, le ministre-président flamand ne mentionne pas sur son site web le personnel d’exécution (secrétaires, chauffeurs, collaborateurs du service indicateur, techniciens de surface, huissiers et hôtes et hôtesses d’accueil). […] On ne peut donc pas comparer avec notre organigramme […] qui, lui, mentionne la composition intégrale de mes cabinets : les directeurs adjoints, les collaborateurs, les conseillers mais aussi tout le personnel d’exécution."

Et pour cause : depuis l’arrêté du gouvernement flamand du 24 juillet 2009, il est prévu qu’un cabinet ne peut excéder 26 membres (41 pour ceux du ministre-président et des vices-ministres-présidents) à une exception près : "les tâches d’appui technique au sein des cabinets (nettoyage, accueil, restauration, expédition, technologies de l’information et de la communication, économat, transport, etc.) peuvent être confiées aux membres du personnel de l’administration flamande", écrit Marie Göransson dans son analyse parue en 2015.

Contacté par l’équipe Décrypte, le gouvernement flamand, n’a pour l’heure, pas indiqué le nombre de détachés dans ces différents cabinets.

En tout état de cause, cet arrêté aura fait baisser le nombre de plus de 35% de l’effectif total des cabinets entre l’année 2008 et l’année 2011, indique la Cour des comptes.

Ce qui explique pourquoi les cabinets ministériels flamands sont les moins fournis des six gouvernements avec 30,2 membres en ETP en moyenne, contre 50,5 pour le gouvernement wallon, 43,8 pour celui de Bruxelles-Capitale, 37,4 pour le fédéral, 46,4 pour celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 46,6 pour celui de la communauté germanophone.