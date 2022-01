Qui compose le Conseil d’administration ?

Ces derniers sont chargés de veiller au respect de l’intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l’équilibre financier de l’entreprise. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes politiques et budgétaires nécessaires ou utiles à l’entreprise. Il désigne, en son sein, un président et des vice-présidents qui constituent, avec l’administrateur général, son comité permanent. Le Comité permanent est notamment chargé d’instruire les dossiers à présenter au CA et d’assurer les missions déléguées par ce dernier.