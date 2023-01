"Qui aurait pu prédire la crise climatique ?" : les vœux d’Emmanuel Macron vécus comme un affront par les scientifiques

Selon Magali Reghezza-Zitt, membre du Haut Conseil pour le climat et également interviewée par Thomas Baïetto, en plus de "rater le sens de l’histoire", ce discours serait également de mauvais augure concernant les décisions politiques mises en place pour contrer le réchauffement climatique : "Il reprend un des arguments de l’inaction (le "on ne savait pas"), comme s’il anticipait que c’était perdu et qu’il commençait à se dédouaner avant même d’avoir essayé de régler le problème."