Qui a véritablement assassiné Malcolm X ? L’enquête réouverte 58 ans après les faits

Militant engagé pour la défense des droits des Afro-Américains, Malcolm X parvient par la force de ses mots à rassembler de nombreux adeptes, suscitant au passage la colère de ses opposants. Le documentaire "Malcolm X, la justice quel qu’en soit le prix", à découvrir ce lundi sur La Trois, lève le voile sur les circonstances de son assassinat, qui a récemment fait l’objet d’une nouvelle enquête.

Figure iconique de la défense des droits des Afro-américains, Malcolm X est assassiné le 21 février 1965. Alors qu’il s’apprête à prononcer un discours dans l’Audubon Ballroom, à New York, il est la cible de 21 coups de feu. Blessé, il est transporté jusqu’à l’hôpital le plus proche, où il rend l’âme quelques heures plus tard.

Dans les jours qui suivent, les forces de l’ordre interpellent trois suspects, puis classe le dossier. L’affaire, pourtant, est loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît. En 2021, soit 58 ans après les faits, de nouveaux éléments révèlent que le FBI et la police de New York seraient impliqués dans ce meurtre…

Une famille ravagée par le Ku Klux Klan

Pour comprendre dans quelles circonstances Malcolm X s’est attiré les foudres du FBI et de la police de New York, il faut revenir quelques années en arrière.

Malcolm X grandit à Lansing, dans le Michigan, qui est alors l’un des principaux fiefs du Ku Klux Klan. Son père, un révérend engagé contre les discriminations raciales, trouve la mort le 8 septembre 1931 sous les roues d’un tramway, alors que son fils Malcolm a 6 ans. Un événement dramatique, à l’origine duquel se trouve très probablement le groupe de suprémacistes blancs.

Première rencontre avec "Nation of Islam"

Cet événement est un véritable coup dur pour le jeune Malcolm, qui renonce à l’héritage religieux de son père pour basculer dans la délinquance. Drogue, racket, prostitution, cambriolages… Il est finalement condamné à 10 ans de prison. C’est alors qu’il purge sa peine qu’il fait la rencontre de Nation of Islam, un mouvement sectaire qui n’a aucun rapport avec le véritable Islam, et qui repose sur l’idée que l’homme noir serait l’être humain original, tandis que l’homme blanc serait un démon. Par conséquent, Nation of Islam défend une idéologie séparatiste, selon laquelle les Noirs devraient vivre séparés des Blancs.

Sorti de prison, Malcolm X se rapproche d’Elijah Muhammad, le prophète autoproclamé de cette secte. En tant que l’un de ses plus fidèles lieutenants, il se voit même confier la responsabilité du temple de Harlem, à New York. Excellent orateur, il rameute rapidement de nombreux adeptes à sa cause, lui permettant ainsi d’accéder six ans plus tard au poste de porte-parole de Nation of Islam.

Des propos polémiques

S’ils remportent une popularité croissante au nord du pays, les discours prononcés par Malcolm X ne sont toutefois pas du goût de tous. Plus provocateur que Martin Luther King, qui au même moment défend un mouvement de lutte pacifique pour les droits civiques, Malcolm X défend pour sa part un programme plus radical, qui tient en trois mots : "Separation or death". Un slogan qui ne tarde pas à attirer l’attention du FBI et de la police de New York.

Alors que l’Afrique, l’Asie et Cuba tendent à se décoloniser, l’Amérique craint, en effet, une révolution émanant de la communauté noire. Afin de récolter des informations sur ce mouvement qu’il juge de plus en plus inquiétant, J. Edgard Hoover, le chef de la police de New York, envoie donc plusieurs agents infiltrés dans les rangs d’Elijah Muhammad.

Plusieurs alliances douteuses

A mesure que Nation of Islam prend de l’ampleur, Malcolm X commence toutefois à nourrir certains doutes vis-à-vis d’Elijah Muhammad.

Il faut dire que pour arriver à ses fins, le leader est prêt à tout, y compris aux alliances les plus improbables, et que le séparatisme est une idée qui séduit non seulement les adeptes de Nation of Islam, mais également Georges Lincoln Rockwell, le chef de file du parti nazi américain et le Ku Klux Klan.

Or, vu les circonstances dans lesquelles son père a perdu la vie, Malcolm X est très réticent à l’idée de s’allier à des suprémacistes blancs, quels que soient leurs intérêts communs. Un scepticisme qui se renforce lorsqu’il apprend qu’Elijah Muhammad a eu des enfants avec 6 femmes différentes. Pour autant, le leader de Nation of Islam n’exprime aucun regret : il estime qu’en tant que messager d’Allah, les transgressions sexuelles lui sont permises.

L’assassinat de JFK comme point de rupture

La rupture entre les deux hommes est entérinée au mois de novembre 1963, lorsque Malcolm X prend la parole pour se réjouir de l’assassinat du président Kennedy. "Il récolte ce qu’il a semé. Ayant moi-même grandi à la ferme, les récoltes ne m’attristent pas, je les trouve réjouissantes", déclare-t-il. Des propos qui susciteront de vives réactions dans les médias, et qui lui vaudront d’être suspendu de Nation of Islam.

Évincé de la secte, Malcolm X se convertit alors à l’Islam traditionnel et entreprend un voyage à la Mecque, où il prend conscience qu’un certain nombre de Musulmans sont Blancs. De retour de voyage, ses prises de paroles se font par conséquent moins radicales. Il revient d’ailleurs sur certaines de ses précédentes déclarations liées au séparatisme, et révèle à la presse les secrets honteux de son ancien maître à penser, Elijah Muhammad.

Malcolm X, le nouvel ennemi public n°1

Dans les jours qui suivent cette déclaration, Malcolm X reçoit de nombreuses menaces de mort, émanant pour la plupart de membres de Nation of Islam. Malgré le danger que cela représente, il poursuit néanmoins ses ambitions politiques.

Sa stratégie, désormais, ne repose plus sur le séparatisme : son objectif est de faire changer la société américaine depuis l’extérieur, en attaquant le gouvernement américain aux Nations Unies. Alors que la guerre froide est à son apogée et que les États-Unis se proclament face à la Russie comme le pays de la liberté par excellence, ces accusations donnent une mauvaise image de l’Amérique, qui tend alors à se glorifier par tous les moyens. Dès lors, Malcolm X ne tarde pas à être placé sous surveillance par la CIA, qui le considère comme une menace potentielle vis-à-vis de l’ordre établi.

Une enquête expéditive

Entre le FBI, la CIA et Nation of Islam, le militant se retrouve ainsi cerné de toutes parts, mais continue malgré les dangers qu’il encourt de défendre ses nouvelles idées. C’est ainsi que le 21 février 1965, alors qu’il s’apprête à prononcer un nouveau discours engagé, plusieurs hommes ouvrent le feu dans sa direction.

L’un des assassins est arrêté le jour même, et se révèle être membre de Nation of Islam. Dans les jours qui suivent, la police de New York arrête ensuite deux autres partisans du mouvement avant de clore l’enquête, sans chercher à savoir qui a commandité le meurtre.

En février, le dossier finit néanmoins par être réouvert, suite à la publication d’une lettre de confession posthume rédigée par agent infiltré de la police de New York. En novembre 2021, aura ainsi lieu un nouveau jugement, établissant que le FBI et la police de New York avaient, au moment des faits, dissimulé des preuves cruciales, permettant d’innocenter deux des trois personnes qu’ils avaient arrêtées pour le meurtre de Malcolm X.

