Le documentaire Qui a tué Christine Van Hees ? Le meurtre de la champignonnière revient sur ce terrible drame qui a bouleversé la Belgique au début de l’année 1984. Une coproduction RTBF à ne pas manquer, ce mercredi 30 août à 20h20 sur La Une et en replay sur Auvio.

Au soir du lundi 13 février 1984, les pompiers sont appelés pour intervenir sur un incendie dans une ancienne champignonnière désaffectée à Auderghem, près de l’actuel campus de la VUB. Dans les sous-sols du bâtiment, au fond d’un couloir enfumé, ils retrouvent le corps sans vie et mutilé d’une adolescente de 17 ans. Christine Van Hees, qui avait été signalée disparue 24 heures auparavant, a été violée et torturée à mort.

Les effroyables scènes de crimes secouent la Belgique tout entière et l’affaire fait la une des médias. Au fil des années, différentes pistes se dégagent : milieu punk, secte satanique, Marc Dutroux et même les Tueurs du Brabant. Mais aucune de ces théories ne s’est réellement concrétisée et le dossier a été prescrit en 2014, 30 ans après les faits.

Grâce à des témoignages exclusifs, le documentaire Qui a tué Christine Van Hees ? Le meurtre de la champignonnière révèle de nouveaux détails inédits sur ce cold case qui est l’un des plus sombres de notre histoire. Grâce aux reconstitutions et aux images d’archives exceptionnelles, cette coproduction RTBF nous replonge également complètement dans la société belge des années 80-90.

