Qui a peur de la bête du Gévaudan ?

S’agissait-il finalement d’un loup ? La question n’est toujours pas tranchée à ce jour. Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, bon nombre de théories farfelues vont être échafaudées au fil des ans pour expliquer les massacres perpétrés par la bête du Gévaudan. On a dit qu’il ne s’agissait pas d’un animal mais bien d’un homme, un psychopathe, une sorte de tueur en série qui aurait assouvi ses instincts criminels en tuant les enfants de la région. Ensuite, on a dit qu’il s’agissait d’une ou de plusieurs bêtes féroces dressées par des hommes pour semer la terreur dans le Gévaudan. Mais avec quel objectif ? Dans quel but ? On a aussi parlé d’animaux exotiques (une hyène et même un gorille !) qui se seraient échappés d’une ménagerie. Sans compter tous les fantasmes qui font la part belle aux loups-garous et à la lycanthropie… Toutes ces théories ne tiennent guère la route, car comme on l’a expliqué précédemment, de nombreuses personnes attaquées par la bête sont parvenues à s’échapper. Et à chaque fois, leur témoignage est assez clair : la bête du Gévaudan ressemblait fort à une sorte de loup. Et, les blessures, les mutilations constatées sur les victimes, même les décapitations auraient tout à fait pu être faites par un loup affamé. Alors ? Pourquoi encore aujourd’hui est-il impossible de convaincre certains chercheurs que la bête était bien un " canis lupus " ? Eric Buffetaut a sa théorie sur le sujet…

"Beaucoup de gens nient farouchement encore de nos jours que la bête du Gévaudan était bien un loup en partant du principe que les loups ne sont pas des animaux dangereux qui n’attaquent jamais l’homme etc. En réalité c’est complètement faux parce qu’on peut le prouver en consultant les registres historiques. Il y a un chercheur de l’université de Caen, monsieur Morrisseau, qui a fait un énorme travail sur les attaques de loup depuis la renaissance en France et qui a montré que ces attaques sont continuelles dans les campagnes : les gens sont tués par des loups sans arrêt. Raconter que les loups n’ont jamais tué personne c’est tout simplement n’importe quoi. Quand on replace les attaques de la bête du Gévaudan dans le contexte de toutes les attaques de loups en France, on voit que ça n’a rien de si extraordinaire que ça. Simplement il y en a eu beaucoup à cette époque-là sur un territoire bien délimité et c’est ça qui a attiré l’attention. Il y a eu d’autres épisodes de " bête " au cours du temps en France, en Normandie, dans les Cévennes, avec les mêmes caractéristiques : un animal qui fait des ravages, qui fait de nombreuses victimes, dans un périmètre délimité et pendant plusieurs années. Quand on regarde de près tous les documents, un loup est de loin l’hypothèse la plus vraisemblable. Peut-être un loup particulier, d’une sous-espèce venue d’Italie, qui diffère un peu du loup commun".