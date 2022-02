Qui a la charge de l’entretien de la rue couverte à côté de la Gare du Midi ?

Une illustration, encore une, de la complexité institutionnelle à Bruxelles, elle concerne le tunnel que l’on appelle généralement la rue couverte, juste à côté de la Gare du Midi. Un endroit qui sert régulièrement de refuge pendant la nuit pour des personnes sans abri et qui est généralement très sale.

Mais à qui revient la charge de nettoyer l’endroit: La commune ? La Région ou le Fédéral ?

Alain Maron, le Ministre régional en charge de la propreté publique a tenté de répondre à la question.

"L’entretien de la voirie, des trottoirs et du mobilier urbain de la rue couverte est divisé entre trois opérateurs publics, Infrabel pour l’entretien des trottoirs de la rue couverte, côté Gare du Midi, la Stib pour l’entretien de la gare, du prémétro et pour l’entretien de la paroi vitrée, les deux faces de la paroi et les bancs, et Bruxelles–Propreté pour l’entretien de la voirie régionale. Une convention relative aux abords de la Gare du Midi, dont la rue concernée fait partie, a été signée en 2003 entre le Fédéral, la Région, la SNCB, la Stib, De Lijn et les communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht. Elle détermine, entre autres, les responsabilités de chaque partie prenante."

Maintenant vous savez pourquoi cette rue couverte est si compliquée à nettoyer !