"Qui a kidnappé Benjamin Biolay ?" la chanson second degré de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye

Comment ça Grand Corps Malade fait de l’humour au second degré ? Faut-il donc écouter sa chanson réalisée avec Gaël Faye et Ben Mazué Qui a kidnappé Benjamin Biolay ?

Les trois slameurs et auteurs-compositeurs-interprètes français ont sorti un album commun, Éphémère, ce 16 septembre. Après les deux premiers singles, On a pris le temps, et Tailler la route, le public a pu découvrir dans la tracklist de l'album, un morceau étonnant qui se réfère à Benjamin Biolay.

Et André Dussollier, après 50 ans de carrière, quel regard porte-t-il sur la crise actuelle du cinéma français ? Tin men, est-ce un faux groupe dans un vrai film, I used to be famous ? A propos de famous, que devient Naomi Watts ? Fait-elle un retour gagnant dans Good night mummy ? Pourquoi l’album posthume d’Arno s’appelle-t-il Opex ? Et la découverte de Katerine, Clair, ça ressemble à du Katerine ?

Le plein de questions, le plein de réponses dans La semaine des 5 heures de ce 21 septembre.