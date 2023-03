Qui a imaginé cette fausse photo du pape François dans une doudoune Balenciaga ?

Après le président Macron au milieu des manifs et Trump en train de se faire arrêter, c’est cette image du pape qui est à son tour devenue virale sur les réseaux. Comme pour les deux précédentes, cette image a été créée à partir de l’I.A. Midjourney et beaucoup d’internautes ont cru à la véracité de cette photo. On sait à présent qui l’a imaginée et cette personne a honte aujourd’hui.

Il s’appelle Pablo Xavier, il a 31 ans et est ouvrier du bâtiment dans la région de Chicago. Il vient d’expliquer à BuzzFeed pourquoi il a créé ce photomontage et a vite fini par être dépassé ! Il raconte être "tombé amoureux" de cet outil après avoir généré des photos de ses frères défunts. Et depuis, il s’amuse avec cet outil : " J’essaie de trouver des moyens de faire quelque chose de marrant, parce que c’est ce que j’ai l’habitude de faire. J’essaie de faire de l’art marrant, ou tripant - des trucs psychédéliques.”

"J’ai juste pensé que c’était drôle de voir le pape dans une drôle de veste […] Mais je ne voulais pas que cela prenne une telle ampleur."

En quelques heures, il réalise que cette fake news fait le tour du monde et est vivement critiquée vu le vêtement de luxe que porte le pape, entraînant des attaques sur les dépenses de l’Église catholique ! Et l’homme de commenter :

"C’est vraiment effrayant que les gens s’emparent de ces images en pensant qu’elles sont vraies sans se poser de questions. Je me sens comme une merde. C’est dingue."



Beaucoup s’inquiètent de l’ampleur que l’I.A. est en train de prendre dans le monde, pointent l’absence de lois pour lui définir un cadre et des limites, et pressentent la menace par exemple pour l’art et pour la démocratie en général, comme en alerte la journaliste Daphné Roulier.