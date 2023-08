Qui a eu cette idée folle, un jour inventer l’école ? Non, ce n’est pas Charlemagne

Malgré ce contexte, le système scolaire actuel de l’enseignement obligatoire pour les enfants, finit par se développer.

En 1882, Jules Ferry instaure dans chaque commune de France une école gratuite, obligatoire pour garçons et filles de six à treize ans. L’objectif : apprendre à lire, à écrire, à compter. Mais on y remplace l’instruction religieuse par un cours de morale. C’est l’école de la République où la nouvelle religion, c’est la patrie, une manière d’affirmer ce régime politique encore fragile et tout récent. Au programme figure la géographie et l’Histoire, "particulièrement", est-il écrit en toutes lettres, celle de la France. A la disposition des instituteurs, des livres comme Le tour de France par deux enfants. Ils quittent l’Alsace occupée pour retrouver leur oncle à Marseille et leur voyage est prétexte à découvrir les richesses et le patrimoine de l’Hexagone. Comme il est écrit en préface du livre : "la connaissance de la patrie est la base de toute instruction civique. Pour frapper les esprits des enfants et leur faire mieux aimer leur pays pour mieux le servir, il faut leur rendre cette patrie visible et vivante". L’intention est limpide.