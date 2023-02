Les frères McDonald ont ouvert leur premier restaurant en 1940 en Californie. Au départ, c’est un peu un drive-in américain. On s’y arrête en voiture et des serveurs viennent prendre les commandes. Les frères se rendent comptent que ce sont les hamburgers qui sont les plus commandés. Ils décident alors de revoir leur " business model " et décident de ne vendre que des burgers et à la chaîne, en utilisant les principes du fordisme pour la cuisine – une organisation du travail hyper efficace. Le but: gagner du temps, vendre des hamburgers moins chers de 15 cents et attirer le plus de clients par une carte réduite, de la vaisselle jetable etc. Ce qui marche aussi, ce sont les milkshakes. En 1954, ils commandent 10 mélangeurs à un vendeur californien : le type est hyper étonné par ce restaurant et décide de s’associer aux McDonald. Son nom est prédestiné : Ray Croc. C’est lui qui va développer l’enseigne McDonald et gérer des milliers de restaurants avec le système des franchisés. Le principe est simple et révolutionnaire pour l’époque : un cahier de charges hyper strict pour tous les restaurants : même hamburgers, même sauce, même frites, même tables. Enfin, vous connaissez la chanson si vous avez poussé la porte d’un des 40.000 McDonald qui existent a travers le monde. 118 pays !