Qui a écrit Harry Potter ?

Hermione, Voldemort, Albus Dumbledore, Poudlard... qu'est-ce que ces mots vous inspirent ? Si on ajoute que l'auteure qui a inventé ces noms est britannique et plus riche que la Reine d'Angleterre elle-même ! Bien sûr, on va parler de Harry Potter, l'un des plus grands succès mondiaux de la littérature jeunesse et du cinéma !