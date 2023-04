Qui a dit que Ruud Vormer était trop vieux pour la Pro League ?

Capitaine courage du Club de Bruges pendant de longues années, Ruud Vormer a gentiment été poussé vers la sortie en janvier dernier. Réduit à un rôle ingrat de chauffeur de banc, le Néerlandais payait là ses 34 balais qui, aux yeux de la direction brugeoise, commençaient tout doucement à peser dans la balance.

Après plus de 350 matches sous la vareuse blauw&zwart, Vormer s’est donc recyclé à Zulte-Waregem, empêtré dans la zone rouge et en manque criant de créativité et de leadership. Pile les deux qualités que l’éphémère international oranje (4 sélections) pouvait leur apporter.

Très vite, la mayonnaise a d’ailleurs pris, la précision chirurgicale de Vormer sur les phases arrêtées lui permettant de signer deux assists lors de ses trois premiers matches. Et puis, la tuile, cette fracture de la clavicule encourue dans un match contre Ostende début février.

Annoncé sur la touche pendant 6 semaines, le métronome du Essevee a finalement retrouvé les pelouses fin mars contre l’Antwerp. Et s’il n’a pas su empêcher la défaite face au Great Old, ni celle contre Charleroi huit jours plus tard, Vormer avait visiblement décidé de garder le meilleur pour la fin.