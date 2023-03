"Qui a commandé la neige ?", le Grand Prix d’Oetingen annulé en raison des conditions météo

Le Grand Prix d’Oetingen n’aura pas lieu en 2023. Cette course du calendrier féminin, disputée dans la région de Gooik, a été annulée en raison des conditions météo. La neige et les routes glissantes pas vraiment bon ménage avec la sécurité d’une épreuve cycliste. Les organisateurs ont préféré ne pas prendre de risque pour l’intégrité physique des coureuses.



Anna Trevisi (UAE ADQ) a participé aux discussions en qualité de représentante du CPA. "Nous sommes désolé que la course ne puisse pas avoir lieu, mais la sécurité doit toujours être la priorité", écrit le syndicat des coureuses.



En découvrant le manteau blanc ce matin, les équipes s’attendaient à une telle décision. "Qui a commandé la neige", a tweeté la formation Ceratizit. L’équipe américaine Human Powered Health a comparé la météo flandrienne à celle du Upper Midwest (région qui comprend notamment les États du Minnesota, du Wisconsin et du Michigan).