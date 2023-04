Quevaucamps : une nouvelle danse voit le jour pour célébrer la tradition du crossage

Une musique de cornemuse retentit. Huit danseurs, sarrau bleu, foulard rouge et crosses en main, s’avancent. C’est la répétition générale de la nouvelle "danse de crossage" inspirée par ce jeu d’origine moyenâgeuse, populaire dans une partie du Hainaut et récemment reconnu patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"On est un groupe de danseurs de niveau amateur", explique Antoine, l’un des membres de la Compagnie Galouche, une section du groupe de danses folkloriques des Pas d’La Yau. "D’habitude on fait des danses d’épées. Mais là, on voulait partir de notre folklore pour créer autre chose. Comme on n’a pas la technique pour le faire nous-mêmes, on a fait appel à un expert en la matière, Roger Hourant".