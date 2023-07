Quête de rédemption, volonté de terrasser sa bête noire : les maîtres-mots d’Anderlecht avant son déplacement à l’Union

A quelques heures du lever de rideau, on aimerait presque se transformer en petite souris pour aller s’infiltrer dans le vestiaire anderlechtois, calfeutré quelque part dans le dédale de couloirs du Lotto Park. D’ordinaire plutôt affable, même le coach danois, Brian Riemer, doit avoir le masque depuis quelques heures. A quoi pense-t-il ? Quel discours tient-il à son noyau fortement remanié, auquel il faudra conférer un semblant d’osmose le plus rapidement possible ?

Concentration, application, quête de rédemption. Tels doivent sans doute être les maîtres-mots du discours, toujours teinté d’optimisme, d’un coach maintenu malgré une dernière saison difficile. Difficile, voire historiquement décevante pour cet Anderlecht-là. Habitué aux sommets, peut-être trop d’ailleurs, et brutalement bousculé de son trône. En l’espace de quelques mois, le Sporting est (re) devenu une équipe lambda, qui se bat, presque aveuglément pour une place dans le… Top 8. A l’arrivée, ça n’a pas marché. Et paradoxalement, la 11e place, n’est finalement qu’un moindre mal. Se dire que les Mauves étaient mathématiquement plus proches de la zone rouge que du Top 4 est beaucoup plus inquiétant.

Forcément, la quête de rédemption est entamée. Anderlecht ne peut pas se permettre de revivre un tel camouflet. Pour ses supporters, dont la patience a montré ses limites l’an dernier, pour le club et pour son image, aussi. En ce sens, le départ de Bart Verbruggen a fait du bien. Sportivement, c’est évidemment une perte colossale mais financièrement, son départ redonne un peu d’éclat à des mannes financières bien pâles jusque-là.

Effet boule de neige, le Sporting a pu s’offrir des joueurs dont il n’aurait (sans doute) même pas pu rêver il y a quelques mois : Kasper Dolberg, en figure de proue, puis Louis Patris, Maxime Dupé, Justin Lonwijk et, tout récemment, Luis Vazquez et l’espoir anglais Tudor Mendel.

Un joli tir groupé, alors qu’il y a quelques semaines les supporters anderlechtois s’inquiétaient de la passivité de leur direction. Alors, tous ces joueurs sont-ils prêts ? Pas forcément, à écouter Brian Riemer en conférence de presse : "Le permis de travail de Vazquez n’est pas encore en règle et il doit encore trouver ses marques. Lonwijk ne s’entraînait pas au Dynamo Kiev, il aura besoin d’un peu de temps supplémentaire de préparation."