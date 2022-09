Questions orales à la Chambre : extrémisme, terrorisme, narcotrafics et crise de l’énergie au cœur des questions

Autre sujet au cœur des questions parlementaires, l’énergie et la hausse du coût des factures énergétiques. "Ce qu’il faut, c’est agir directement sur la facture en plafonnant du gaz et de l’électricité", a demandé Sophie Rohonyi (Défi), s’inquiétant que "ce plafonnement que vous attendez tant de l’Union européenne ne vienne pas". "Pourquoi ce qui est possible en Espagne et au Portugal ne l’est pas en Belgique", a demandé la députée. Il faut, ajoute-t-elle, "des mesures", pas "des mesurettes".

Au PVDA/PTB, Sofie Merckx a mis sur la table les "2,6 milliards d’euros de dividendes en plus à cause des prix de l’énergie", chez TotalEnergies. "Que fait votre gouvernement ? Adresser un courrier à l’Europe et attendre", a-t-elle ajouté.

Chez les Engagés, pour Catherine Fonck "il ne s’agit plus de chipoter". Pour elle aussi, il faut "un plafonnement des prix du gaz et de l’électricité". "C’est crucial, pour les familles, les indépendants, les PME, les entreprises", a estimé la députée, doutant d’une solution possible au niveau européen. "Avez-vous un plan belge avec le plafonnement des prix du gaz", a-t-elle demandé au Premier ministre.

Au PS, Hervé Rigot a aussi plaidé pour un plafonnement du prix du gaz. "Pouvez-vous garantir que cela sera obtenu ?", a-t-il demandé.

Chez Ecolo/Groen, Gilles Van den Burre a demandé une solution pour les entreprises et les indépendants qui cessent leurs activités en raison de factures énergétiques élevées et réclamé "un véritable tarif social pour indépendants".

En réponse, le Premier ministre est resté très prudent. "Le gouvernement se rend compte que nous sommes dans une situation délicate pour les citoyens et les entreprises", a déclaré Alexander De Croo. Le Premier ministre a alors rappelé ce que son gouvernement avait déjà décidé : le tarif social élargi, la TVA réduite et prolongée jusqu’à la fin de l’hiver et les réductions sur les factures d’électricité et de gaz en novembre et décembre. "Aux Pays-Bas, ce sera en février ou en mars que l’effet se fera sentir", a précisé le Premier ministre en réponse aux critiques de l’opposition.

Alexander De Croo concède toutefois que "ce ne sera pas possible de trouver une solution pour tous". Et lorsqu’on lui expose les cas de ces commerces, notamment des boulangeries, qui cessent leurs activités face au coût des factures, le Premier ministre souligne que "résoudre ce problème n’est possible que s’il y a une collaboration entre les différents gouvernements", soit une manière d’appeler les Régions à prendre des mesures elles aussi.

Appeler les régions à prendre leurs responsabilités, c’est aussi l’avis émis par David Clarinval, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME. David Clarinval est revenu un nombre de 13 mesures que le gouvernement fédéral a prises pour aider les indépendants et les PME, notamment la diminution des accises et le droit passerelle.

Par rapport au plafonnement des prix, le gouvernement a misé sur une décision européenne. Alexander De Croo parle encore de "compromis", mais "cela demande du temps pour convaincre les différents pays". Selon lui, 15 pays soutiendraient la proposition faite par la Belgique et sa ministre de l’Energie, Tine Van der Straeten.

Enfin, au sujet des surprofits réalisés par les entreprises du secteur de l’énergie, "on est en train de chercher une solution", a affirmé le Premier ministre, rappelant qu'"on n’a pas attendu ça pour aider les gens".