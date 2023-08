Questions de principes : que représente réellement la "lutte des classes" ?

Cette semaine, Bertrand Henne fait résonner des mots. Des termes que l’on entend souvent dans notre langage politique. Des mots qui reviennent dans le débat public depuis des lustres et dont on ignore parfois tout. De la philosophie politique passionnante et qui nous conduit aujourd’hui à revenir sur la notion de "lutte des classes".

Depuis quelques années, avec la montée en puissance du PTB, cette expression fait son grand retour dans l’espace public. Une expression que beaucoup attribuent au philosophe allemand Karl Marx.

"Karl Marx n’a pas inventé le concept de la lutte des classes, il l’a popularisé", nuance Justine Lacroix, professeure d’histoire de la pensée politique et de théorie politique à l’ULB. "On trouve déjà le concept à la fin du 18e siècle chez certains historiens libéraux de la révolution française."