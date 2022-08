Questions de principes : Les Engagés, un mouvement du "bien commun" en rupture avec ses racines chrétiennes

Pour y voir plus clair, Bertrand Henne a interrogé un troisième expert, Laurent De Briey. Philosophe à l’UNamur, il s’est beaucoup intéressé dans l’évolution doctrinale du cdH et puis du passage aux Engagés. Comme mentionné plus haut, c’est lui qui est derrière le processus de réforme "Il fera beau demain".

Il considère également qu’il faut faire d’abord quelques pas en arrière :"La filiation initiale du cdH – et du PSC – avant était la démocratie chrétienne. Dans démocratie chrétienne, vous avez d’abord démocratie, et ce n’est pas rien. Cette démocratie chrétienne correspond au moment où la pensée chrétienne a accepté le principe de la démocratie et que le pouvoir temporel est distinct du pouvoir spirituel", détaille Laurent De Briey. "Les démocrates chrétiens restent inspirés par une forme de conservatisme social, et leur action politique est portée par des valeurs chrétiennes comme l’attention aux plus pauvres."

D’un point de vue économique, "on a un discours qui accepte l’économie de marché, tout en ayant conscience des limites de l’économie de marché", poursuit-il. L’idée est donc de vouloir corriger cette économie de marché par l’Etat pour mener des politiques économiques sociales.

Dans cette conception de la société, la responsabilité de la personne est fondamentale. Selon le philosophe de l’UNamur, la démocratie chrétienne est une "pensée de l’équilibre, de la synthèse". Il faut trouver une sorte d’équilibre entre l’État, le marché et la responsabilité personnelle de l’individu.