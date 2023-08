Questions de principes : le populisme, c’est quoi ?

Cette semaine, Bertrand Henne fait résonner des mots. Des termes que l’on entend souvent dans le langage politique. Des mots qui reviennent dans le débat public depuis des lustres et dont on ignore parfois tout. De la philosophie politique passionnante qui nous conduit aujourd’hui à revenir sur la notion de populisme.

"Populisme de gauche", "populisme de droite", "régime populiste", "argument populiste"… Le terme semble à la fois désigner un contenu et une manière de faire de la politique. Ce terme garde souvent une connotation péjorative.

"Une définition très générale serait de dire que c’est un mouvement politique qui veut rendre l’ensemble du pouvoir au peuple vu comme une espèce d’entité homogène et toujours pure, qui aurait toujours raison face à des élites qui sont perçues comme étant corrompues", explique Caroline Sägesser, chercheuse au Centre de recherche et d’information sociopolitique (CRISP).

Pourtant, ces 20-30 dernières années, le terme est utilisé non pas pour désigner un programme politique, mais plutôt pour une forme de communication politique, assure la chercheuse : "La forme est parfois privilégiée par rapport au fond. Il y a toute cette communication politique qui passe désormais par les réseaux sociaux où finalement elle doit prendre des formes extrêmement ramassées, alors qu’autrefois c’était au long de longues interviews fleuves dans les quotidiens, qu’on développait ses propositions, sa pensée politique. Aujourd’hui, il faut faire mouche avec une petite phrase, une sorte de critique démagogique d’un monde politique qui ferait plus simple pour être sûr d’être compris de l’entièreté du peuple."

Le peuple contre les élites

La plupart des chercheurs et académiques considèrent que ce qui définit le populisme est un programme politique qui oppose un peuple considéré comme majoritaire aux élites minoritaires. "Qui dit populisme dit toujours opposition entre d’une part le peuple et d’autre part les élites politique, économique, parfois intellectuelle", indique Philippe Van Parys, philosophe et professeur à l’UCL. "C’est un discours en mouvement qui défend les intérêts de ce peuple réel ou imaginé contre les intérêts de cette élite ou contre les concessions qui sont faites à ces minorités ou à ou à ces étrangers."

D’un point de vue historique, le populisme renvoie à des mouvements d’une part en Russie et d’autre part aux États-Unis à la fin du XIXᵉ siècle. Justine Lacroix, professeure d’histoire de la pensée politique et de théorie politique à l’ULB, analyse : "C’était un mouvement agraire en Russie qui visait une sorte d’alliance entre la paysannerie et l’intelligentsia. Il s’agissait d’un mouvement éminemment démocratique qui participera à la révolution d’Octobre avant d’être éliminés par Lénine. C’est vraiment une conception très démocratique, pas du tout nationaliste."

Terme péjoratif ?

Le terme "populisme" n’a donc pas toujours été une insulte ni un terme péjoratif. Certains assument d’ailleurs l’appellation de populisme ou refusent en tout cas de la cantonner à une définition péjorative.

Pour Xavier Dupré, économiste et marxiste assumé, le populisme peut dans certains cas être à la base de la démocratie ou d’un mouvement de démocratisation. Il cite le cas du régime de Juan Perón en Argentine, un régime survenu après la deuxième Guerre mondiale : "Perón est un grand dirigeant politique argentin populiste. Il a fondé le justicialisme, une doctrine qui n’était en vigueur qu’en Argentine. Il s’agit de la contestation de l’oligarchie qui était en 1945 les quelque 1000 à 2000 propriétaires terriens qui devaient détenir 80% du patrimoine de l’Argentine. Cette contestation-là avait lieu au nom des masses opprimées, parmi lesquelles il y avait à la fois des ouvriers, mais aussi de la petite bourgeoisie."

Mot risqué

Le mot "populisme" s’est diffusé il y a une dizaine d’années et a fini par désigner un petit peu tout et n’importe quoi, assure l’historienne Justine Lacroix. "On pense ici à la Hongrie de Orban, et puis de l’autre côté, des mouvements qui visent à démocratiser la société, comme Bernie Sanders aux États-Unis ou Podemos en Espagne. Le mot populisme renvoie en réalité à l’ambiguïté du mot peuple : parle-t-on d’une communauté homogène qui est réunie derrière un leader ou d’une pluralité qui cherche à éliminer les formes de domination ?"

En conclusion, le mot populisme est un mot risqué. Il s'agit d’un mot dont l’histoire a rimé à la fois avec progrès et démocratie et avec réaction et dictature. Puisque des significations contradictoires lui sont assignées, il faudrait sans doute l’utiliser avec beaucoup de prudence. En tout cas, on devrait toujours se poser la question suivante : "Qui est donc le peuple qui se cache dans le populisme ?"