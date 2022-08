Questions de Principes : le libéralisme, un courant politique révolutionnaire ?

Deux traits significatifs de la notion de libéralisme sont ici mis en lumière : un courant qui défend des droits et le marché. Un libéralisme politique et un libéralisme économique.

Ce n’est pas si dichotomique que cela, car le libre marché peut être vu pour un droit. Le droit d’entreprendre, notamment. Mais libéralisme économique et politique sont aussi en tension, parce que parfois "Le marché libre" réduit les droits. C’est cette tension qui explique la diversité, énorme, qui existe au sein du courant libéral.

Le professeur de théorie politique à l’ULB, Jean-Yves Pranchère, nous donne une autre vision : "une distinction plus forte que celle du libéralisme économique et du libéralisme politique. Mais plutôt distinguer un libéralisme des Droits (bâti sur la réquisition inconditionnelle d’un certain nombre de droits fondamentaux), qui insiste donc sur l’égalité des droits individuels et un libéralisme du moindre gouvernement". Ce dernier se fonderait sur la capacité autorégulatrice de la société civile et la nécessité d’une faible intervention de l’Etat. Ce libéralisme-là accepterait donc, selon Jean-Yves Pranchère, des formes peu démocratiques, comme les pensées de Frédéric Hayek, ou le néolibéralisme. Cette distinction entre libéralismes a été théorisée par Michel Foucault.