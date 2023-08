Questions de principes : le compromis est-il vraiment une spécialité belge ?

Revenons donc à la nature du compromis en politique.

Le "compromis a un aspect négatif, parce qu’il s’agit toujours de renoncer à quelque chose. Et de renoncer en fait, pas seulement à quelque chose que l’on voudrait bien avoir, mais à quelque chose à quoi on estime avoir droit", constate Philippe Van Parijs. Le philosophe et professeur à l’UCLouvain poursuit : "Il y a des cas où on renonce à une partie de ce qu’on voudrait bien avoir, mais sans que ce ne puisse être interprété comme un compromis. […] Là où intervient le compromis, c’est au moment où on estime avoir droit à quelque chose (les deux parties) et puis il faut concéder une part de ce à quoi on a droit".

Le compromis est donc un accord d’une nature particulière. C’est celui où l’on renonce à ce que l’on considère comme légitime, où il y a une forme d’abandon, mais un abandon qui paraît plus intéressant que la poursuite du conflit.

Donner des perspectives et des débouchés

Ça à l’air un peu bête dit comme ça, mais, cela veut dire que derrière le compromis, il y a toujours un conflit. Le compromis n’est pas le contraire du conflit, c’est le conflit pacifié. C’est d’ailleurs pour ça que même des penseurs marxistes, adeptes de la lutte des classes peuvent s’inscrire dans le compromis.

"Ce sont des marxistes qui ont porté, en France et en Belgique, la création de la sécurité sociale. Des communistes étaient à l’époque au gouvernement en Belgique et en France", rappelle l’économiste et penseur marxiste, Xavier Dupret. "Donc, on n’est quand même là dans quelque chose qui n’est pas dans l’institution du Soviet suprême et bien dans un aménagement de rapport de classe, avec un partage de la valeur ajoutée, via la cotisation de la sécurité sociale. Donc, non seulement, les marxistes pensent le compromis, mais surtout ils savent l’appliquer."

Xavier Dupret poursuit son analyse : "Qui dit conflictualité, dit nécessairement, à un moment donné, nécessité de donner des perspectives et des débouchés à cette conflictualité. La plupart du temps, il faut pouvoir dégager un compromis après une phase de conflictualité".

Le compromis n’est donc pas l’antithèse du conflit ? "Non" estime toujours Xavier Dupret. "C’est l’aboutissement." Un aboutissement "partiel et temporaire, parce qu’il y aura un nouveau conflit qui prendra le dessus, qui s’imposera à l’agenda et qui donnera lieu à de nouvelles formes, à de nouveaux contenus de compromis".