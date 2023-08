Questions de principes : le communautarisme, c’est quoi ?

Ces philosophes, essentiellement américains ou canadiens, développent une pensée opposée à la théorie libérale de la justice, en particulier celle du philosophe John Rawls. Pour ce dernier, une société juste se base sur des principes les plus rationnels, les plus abstraits et formels possible. La justice vient du fait que chaque individu est capable de raison, de s’extraire de ses appartenances et de ses émotions pour juger ce qui est juste.

Les communautariens refusent cette idée : ils estiment que les principes de justice sont toujours situés et que les individus ne peuvent ni ne doivent raisonner contre leur appartenance. Ils diront même l’inverse : on raisonne d’une certaine manière parce qu’on vient de quelque part.

Les philosophes appartenant à ce courant affirment qu’on "ne peut pas définir les principes de justice sur une base abstraite et que pour définir les principes de justice dans une société particulière, il faut voir quelles sont les significations partagées, les modes de vie, les conceptions - ce qu’on appelle les conceptions du bien, les valeurs, les appartenances concrètes, pour le dire dans les termes de Michael Walzer. Ce philosophe, professeur à Princeton, estimait qu’une société démocratique a besoin d’une moralité chaude et épaisse, donc de ses sentiments d’appartenance, et pas simplement d’une moralité froide et abstraite", précise Justine Lacroix. C’est de là que vient l’insistance sur la communauté d’appartenance.

On voit bien alors que non seulement cette théorie ne concerne en rien le communautarisme comme on l’entend dans le débat public contemporain, mais c’est même l’inverse : on trouve chez les communautarismes des tendances nationalistes qui s’opposent au multiculturalisme, que l’on retrouve du côté libéral.