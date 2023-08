Questions de principes : et si notre sacro-saint "intérêt général"... n'existait pas ?

Cette semaine, Bertrand Henne fait résonner des mots. Des termes que l’on entend souvent dans notre langage politique. Des mots qui reviennent dans le débat public depuis des lustres et dont on ignore parfois tout. De la philosophie politique passionnante et qui nous conduit aujourd’hui à revenir sur la notion "d’intérêt général".

Au "nom de l’intérêt général", on l’a entendu très régulièrement. Que ce soit dans le cadre du confinement suite à l’apparition du covid-19, de la réforme des pensions, de la lutte contre les dérèglements climatiques… Il ressort à toutes les sauces, cet "intérêt général", qui sonne comme l’"horizon" de la politique. Un but à atteindre. "Tous les partis politiques devraient viser l’intérêt général" explique l’historienne Caroline Sägesser. La chercheuse au centre d’information et de recherche socio-politique pense ainsi qu’"on peut évidemment avoir des clés de lecture différentes, des opinions différentes quant à la façon dont on peut améliorer cet intérêt général, mais cela devrait être la base des actions des politiques".

Il serait donc la finalité de toute action politique. Mais qu’est ce qui constitue, au juste, ce fameux intérêt général ? That’s the question depuis (au moins) la Grèce antique. Et "il y a autant de courants philosophiques qu’il y a de notions d’intérêt général".

Fort bien. Mais on peut cependant distinguer trois grandes tendances.