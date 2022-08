Questions de principes (épisode 3) : quelles sont les racines du communisme ?

Le PTB, un parti social-démocrate ? Jean-Yves Pranchère nuance. Il précise que la social-démocratie a toujours été très anti-populiste, qu’elle n’a jamais considéré qu’il suffisait de dégager les exploiteurs, les capitalistes, pour obtenir une société viable et une redistribution des richesses performantes.

"Pour Marx, rappelle-t-il, le capitaliste n’est pas simplement un prédateur. Oui, il exploite le travailleur, mais il met en même temps en place les conditions de la production de la richesse. Dans la tradition du marxisme représenté par le PTB, on a tendance sans doute à oublier cette question de la production de la richesse, et c’est ce qui fait que la ressemblance avec la social-démocratie est trompeuse."

Le sens du compromis

Le PTB est donc un parti qui, à l’origine, a une vision léniniste, révolutionnaire et autoritaire du marxisme et dont l’évolution vers une forme de social-démocratie est discutée. Quel est le principal défi pour un tel courant du marxisme radical aujourd’hui ?

Pour Philippe Van Parijs, c’est l’exercice du pouvoir, le sens des réalités et du compromis. “Dès le moment où on arrive au pouvoir, dit-il, surtout dans un pays avec une représentation proportionnelle comme chez nous, il faut faire des compromis. On est forcé d’essayer de s’en tirer en disant : ‘Ce n’est pas aussi bien que si on avait tout le pouvoir, mais c’est déjà tellement mieux que si on n’était pas là du tout’.”

Jean-Yves Pranchère, lui, pointe plutôt le fait de prendre au sérieux l’égalité des droits. “Et du coup, de prendre au sérieux l’internationalisme affiché, qui n’est en fait internationaliste que contre les États-Unis et par contre l’impérialisme russe et l’impérialisme chinois sans difficulté.”

"Il y a une question de réalisme, poursuit-il, qui est justement : est-ce qu’à l’heure actuelle, une politique keynésienne purement nationale est possible ? On peut en douter. Et là, je dirais qu’au PTB, le flou le plus total règne sur l’articulation entre internationalisme et politique de ce qu’on pourrait appeler l’État social et national.”

Les défis, pour le PTB, comme pour les autres partis, sont évidemment multiples.