Questions de principes (épisode 2) : le socialisme, de Karl Marx à une social-démocratie teintée d’écologie

Social-démocratie. Le mot est lâché. Une pensée politique qui garde initialement la propriété collective des moyens de production dans son logiciel. La Charte de Quaregnon (1894), qui a fondé le POB (Parti ouvrier Belge, qui deviendra le PS), affirme cela.

Mais petit à petit, d’autres courants de pensée vont modifier cette approche radicale. Le keynésianisme (intervention de l’Etat dans le fonctionnement du marché) par exemple. " On s’est rendu compte qu’un certain nombre de défauts du capitalisme pouvaient être significativement détruits par la redistribution et la régulation du marché " analyse le philosophe de L’UCLouvain. On ne supprime pas le marché, on le régule. On ne parle plus de dictature du prolétariat, on lui préfère la démocratie. C’est ce qui fait véritablement le distinguo entre le PS et des partis d’obédience communistes, comme le PTB.