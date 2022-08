Questions de principe : l’écologie politique, bien plus que le souci de l’environnement

A partir de 1972, c’est donc un fait nouveau qui entre en politique grâce à l’écologie, mais les idées écologistes auraient pu se trouver dans d’autres courants politiques. Pour comprendre alors quelle est la spécificité de l’écologie politique, il faut analyser une histoire de sphères.

Et pour comprendre les sphères, Philippe Van Parijs évoque l’ouvrage "Une société sans école" du philosophe Ivan Illich. Pour résumer "l’idée est que l’éducation ne doit être le monopole ni du marché, ni de l’Etat ou de la bureaucratie, et donc, il doit y avoir une troisième sphère. Une pensée qui se retrouve également chez le philosophe André Gorz, qui disait que c’était une sphère autonome : pour lui, il ne fallait pas laisser "coloniser" l’ensemble de notre vie – y compris notre vie productive et notre activité économique – par le marché ou par l’Etat."

Pour mieux comprendre, prenons en compte la politique de mobilité et d’urbanisme. Pour Philippe Van Parijs, il s’agit d’une "politique typique dans ce sens-là" : on essaie de transformer les rues résidentielles en des espaces qui sont avant tout des lieux où les enfants peuvent jouer et éventuellement où les voitures peuvent se garer, mais toujours dans le respect de la priorité qui sont les enfants. "Dès lors, poursuit le philosophe, les enfants de chacun deviennent les enfants de tous et les relations entre les personnes qui habitent la rue deviennent différentes."

Autrement dit, il s’agit de communautés locales qui pourraient et devraient avoir des leviers d’action plus efficaces que les mesures bureaucratiques ou que le recours au marché, explique encore le philosophe. "Cela touche à l’urbanisme et à la mobilité, qui sont des chevaux de bataille du mouvement écologiste au niveau mondial et montre de quelle manière on peut renforcer la sphère autonome en refusant une communisation par le marché, par la bureaucratie ou par l’Etat."