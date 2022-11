Question très cynique : est-ce l’économie ou la politique qui tue le plus ?

Et si nous parlions des vaccins chinois ? La question a l’air un petit peu décalée, voire anodine. Et pourtant la réponse à cette question nous affectera dans notre quotidien, elle est en rapport direct avec les courses dans votre supermarché.

D’abord, je rappelle que la Chine a un très faible taux de vaccination et pour compliquer le tout, les vaccins chinois ne sont franchement pas très efficaces. Il suffit d’ailleurs de regarder le nombre de décès et d’hospitalisation et de les comparer avec les vaccins occidentaux. Malgré ses preuves scientifiques, le gouvernement chinois n’autorise toujours pas en Chine ces vaccins occidentaux pour des raisons tout simplement de chauvinisme économique.

Le Financial Times, la Bible des hommes d’affaires, explique aussi qu’une firme américaine comme Moderna a renoncé à vendre son vaccin en Chine. Pourquoi ? Mais parce que les autorités locales imposaient à cette firme Moderna de céder, de transférer son savoir-faire technologique à un industriel local. En quoi ce patriotisme économique nous concerne-t-il ? Mais parce que le président chinois est face à un dilemme et la manière dont il va résoudre ce dilemme aura, sachez-le, un impact direct et quasi immédiat sur le niveau de notre propre inflation...