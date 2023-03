Question provocatrice : Liverpool – Manchester City, le choc des titans a-t-il perdu de son attrait ?

Tous ces titres de journaux ont bien existé. Et forcément, cette agglomération médiatique a fait des victimes. Manchester City, d’abord, habitué aux projecteurs, et subitement relégué dans un rôle, qu’on ne lui connaissait plus trop, d’outsider.

Cet outsider qui, depuis le début de saison, se retrouve détrôné obligé de courir après des Gunners qui lui échappent en tête. La tête du classement, justement, City ne l’aura que trop brièvement connue cette saison, l’espace d’un weekend, seulement, le soir de la… 2e journée. Depuis, les Mancuniens pointent à la 2e place, preuve qu’ils sont (a minima) chahutés, voire bousculés.

Même la saison exceptionnelle d’Erling Haaland ne suffit pas à braquer les projecteurs sur l’Etihad Stadium. Le cyborg norvégien intrigue, certes, mais il n’est que la partie immergée de l’iceberg mancunien qui, une fois n’est pas coutume, évolue sous les radars en Premier League.