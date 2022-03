Question Philo : La Russie, tyrannique ou totalitariste ?

La notion de « totalitarisme » est de plus en plus souvent accolée à la situation en Russie. Mais d'où vient ce terme et que recouvre t-il ?

C'est un terme récent. On l'a vu apparaitre avec la montée du régime nazi. Mais le concept existait déjà dans l'antiquité grecque qui distinguait 3 régime

La monarchie. où un roi qui gouverne

L'aristocratie où ce sont les meilleurs qui gouvernent

La démocratie où tout le monde gouverne

Selon les penseurs grecs, aucun régime n'était sans défaut et pouvait dévier. La démocratie peut devenir l'anarchie. De même, la monarchie peut devenir tyrannie. Le monarque gouverne alors selon son bon plaisir.

Au 20ème siècle, avec le nazisme et le stalinisme, beaucoup pensaient que la tyrannie n'était pas un terme assez fort. Le point de vue de Bertrand Henne.