Question nutrition, le nutri-score ne nous induit-il pas en erreur ?

En revanche, de l’huile d’olive se voit attribuer un nutri-score C ou D. Le haché épicé, nutri-score D, la crème épaisse et la feta, nutri-score C ou D. Carlo va cuisiner avec des aliments nutri-score C ou D. L'huile d’olive ? Le yaourt ? On dirait bien que le nutri-score pense que nous buvons l’huile d’olive au goulot et que nous mangeons la viande toute seule !