Question existentielle : Que sont devenus Hélène et les garçons?

Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be) se pose la question de savoir ce que sont devenus Hélène et les garçons ?

Hélène et les garçons, c'était l'une des séries incontournables pour ceux qui sont aujourd'hui des quadras. Le pitch est simple. Des filles et des garçons qui flirtent ensemble.

Soyons clair. Il n' y avait pas grand chose à regarder. Donc, on regardait. Il ne se passait pas grand-chose et c'était tr§s sage. Les producteurs ont trouvé le filon et on fait une foule de suite et de spin off.

Aujourd'hui, on les retrouve dans les mystères de l'amour. Les acteurs ont maintenant 50 ans. Et leur aventures ont complètement dérapés.

Accrochez-vous, si vous avez râté les 1500 derniers épisodes, Chrystelle vous explique tout.