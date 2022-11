Quentin Tarantino ne réalisera jamais de films Marvel

Quentin Tarantino se retrouve beaucoup dans l’actualité culturelle du moment. En train de promouvoir son nouveau livre, “Cinema Speculation”, le réalisateur d’ “Inglorious Basterds” et “Once upon a time in Hollywood” avait abordé il y a peu chez Jimmy Kimmel les sept films parfaits à ses yeux. Ici, c’est au journaliste du Los Angeles Times Glenn Whipp qu’il s’est confié, notamment sur son envie d’écrire sur des films qui l’ont fasciné et son respect pour les critiques.