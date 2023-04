Quentin Sauvé baisse une nouvelle fois le volume et revient avec le lumineux "Enjoy the View"

Après "Whatever It Takes" sorti en 2019, un premier exercice guitare/voix épuré, le Lavallois Quentin Sauvé sortait fin mars dernier son second disque, "Enjoy the view". Un projet cathartique, comme une remise à niveau après une année de tournée intense et un confinement qui ont vu l’artiste plonger dans une profonde mélancolie et remise en question.

Le bassiste de la formation hardcore française Birds in Row baisse le volume et prend la tangente une nouvelle fois pour délivrer dix compositions indie-folk, inspirées par Adrianne Lenker, Big Thief, Grizzly Bear ou encore Bon Iver. Un album enregistré exclusivement sur bande, munis d’amplis, de micros vintage et de reverbes, le tout finement arrangé par son frère et producteur de la dernière heure, Amaury Sauvé.

On a discuté quelques minutes avec Quentin lors de son passage à l’AB en février dernier alors qu’il assurait la première partie du groupe de post-hardcore belge, Brutus.