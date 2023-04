Quentin Parent a entraîné Evenepoel à Anderlecht: "Remco ne cherchait jamais d’excuses : travailler, travailler, travailler tout le temps !"

Quentin, vous avez donc connu Remco Evenepoel… quand personne ne le connaissait encore ?

" J’ai en effet entraîné Remco-le-footballeur pendant deux saisons, quand il jouait à Anderlecht en U15 et puis en U16. Je me suis très vite rendu compte que c’était quelqu’un d’exceptionnel. J’avais évidemment une vision orientée vers le foot et j’ai directement capté que c’était un vrai meneur. À ce moment-là, il revenait du PSV Eindhoven (NDLR : où il a joué trois saisons, de 11 à 14 ans), aux Pays-Bas. Même s’il avait été formé plus jeune au Sporting, il débarquait quand même comme nouveau joueur dans le groupe, ce qui ne l’a pas empêché de montrer d’entrée qu’il était un leader. Dans le foot, c’est un capitaine, c’est clair ! Et puis, dès les premiers entraînements, nous avons été impressionnés par ses qualités d’endurance. Remco était un gros travailleur. Il ne cherchait jamais d’excuses : travailler, travailler, travailler tout le temps ! Et si un équipier ne faisait pas correctement les exercices, ce n’était pas son problème, il bossait et rentabilisait au maximum son temps. "

Je vais faire une comparaison volontairement caricaturale : sur un terrain, Remco Evenepoel ressemblait plus au "dur au mal" Marc Wilmots qu’au génie Neymar ?

" Sans doute, oui. Mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : il avait de réelles qualités pour le football même si pour le foot de haut niveau, à sa position (NDLR : il était ailier gauche), il manquait, et je ne vais pas vous surprendre, d’un peu… d’explosivité et de vitesse. Des lacunes qui l’ont progressivement bloqué une fois en U17 et sur lesquelles il a d’ailleurs dû travailler à ses débuts dans le cyclisme. "