Quentin Dupieux : "La fin des films ne m’intéresse pas ! Mais 'Yannick' se termine bien !"

Quentin Dupieux, sorte de Chapelier fou du cinéma français, réalisateur aussi prolifique qu’inégal, avant de présenter "Daaaali !" à la Mostra de Venise, a surpris tout le monde cet été en sortant "Yannick", comédie en huis clos assez brève (une heure et des poussières) et tournée… en six jours !

Pour les fans du cinéaste, cette nouvelle production se rapproche un peu de "Au poste !", face-à-face entre Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig : même décor unique, même humour absurde… Et même fin en queue de poisson.