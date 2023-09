Quentin Dupieux et Raphaël Quenard, accueillis avec enthousiasme par le public belge à l’avant-première de « Yannick »

Présenté en avant-première à Bruxelles ce mardi 12 septembre en présence de Quentin Dupieux et Raphaël Quenard, le film "Yannick" a reçu un accueil particulièrement chaleureux du public belge.

Dernier film en date du cinéaste prolifique Quentin Dupieux, "Yannick" est un huis clos à l’écriture décalée, centré autour d’un jeune belge du nom de Yannick. Alors qu’il assiste à une pièce des plus décevante, qui ne parvient pas à lui faire oublier ses tracas quotidiens, celui-ci se lève en plein milieu de la représentation pour signifier son mécontentement. Et si dans un premier temps les comédiens lui rient au nez, ils n’ont d’autre choix que de porter la plus grande attention à ses critiques, lorsqu’il commence à menacer toute la salle avec un revolver…

Cette comédie, que tous les Yannick pourront découvrir gratuitement dans les salles françaises, était présentée en avant-première ce mardi 12 septembre à Bruxelles. Un événement réalisé en partenariat avec La Trois, lors duquel Quentin Dupieux et Raphaël Quenard, l’acteur qui interprète le rôle-titre de ce film, ont été accueillis par une salve d’applaudissements.

"Merci pour l’accueil. On est mieux accueillis qu’en France. Sans démagogie aucune !", a même plaisanté l’acteur face au public belge.