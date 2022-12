Quentin Dupieux, de Mr Oizo à réalisateur de films bien barrés

Quentin Dupieux n’est pas un nom archi connu, et pourtant, il mériterait d’être un peu plus mis en avant. Alors qu’il revient au cinéma avec un nouveau long-métrage Fumer fait tousser, on vous en dit un peu plus sur cet artiste multi-facettes un peu barge.

Loufoque, absurde, poétique,... Autant de qualificatifs qui sont souvent employés pour parler de l’artiste Quentin Dupieux, également connu sous le pseudonyme Mr Oizo.

La carrière musicale de Mr Oizo commence il y a plusieurs décennies déjà, avec un titre qui va marquer les esprits : Flat Beat. Le nom ne vous dit peut-être rien… Pourtant, il est plus que probable que vous ayez déjà entendu ce morceau "house" même si vous n’êtes pas adepte de ce genre musical.