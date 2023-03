Son travail en tant que compositeur le mènera aussi à produire la bande originale de l’adaptation théâtrale du roman best-seller de Eric-Emmanuel Schmitt, ‘'Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran'’. En 2011, Quentin est invité à rejoindre la Fondation Internationale Yehudi Menuhin pour devenir l’un des artistes ambassadeurs de cette association au rayonnement international. Après plus d’un millier de concerts, sa musique compte aujourd’hui plus de 7 millions de streams dans plus d’une centaine de pays.

Ses guitares favorites

Pour ces deux nouveaux albums, le guitariste s’entoure de ses quatre guitares favorites : nylon, baryton, fretless et acoustique. Une augmentation des couleurs et du spectre sonore dans cette palette très large. Ses guitares électriques, quant à elles nous parlent avec grand cri (2020) de ses paysages qui l’entourent et de son Condroz natal. Condroz qu’il a choisi pour créer une résidence d’artistes.