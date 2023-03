Quentin Dujardin : guitariste, compositeur et producteur aux frontières du jazz

Notre invité du samedi 4 mars : le guitariste Quentin Dujardin. Aux frontières du jazz et de la musique du monde, le musicien revient aujourd’hui avec un nouvel album solo ‘2020’et un autre en live, fruit d’une longue collaboration avec ses partenaires de studio et de scène : Didier Laloy, Nicolas Fiszman et Manu Katché.

Le son et l’émotion restent attachés de façon immuable à l’univers de Quentin Dujardin. Une démarche qu’il protège généreusement depuis 25 années à travers les scènes nationales et internationales. En 2005, Toots Thielemans voyait en lui " une révélation extraordinaire ". Dans la foulée, le guitariste se révélera passionnant en combinaison avec le producteur américain, Lee Townsend (Bill Frisell, Pat Metheny) sur ses albums Distances’ et ‘Kalabn Coura’. Il collaborera aussi en studio ou en live avec Bijan Chemirani, Olivier Ker Ourio, Richard Bona, Matthieu Saglio, Manu Katché, Mahsa Vahdat, Bert Joris, Toots Thielemans pour n’en citer qu’une petite poignée. Son travail en tant que compositeur le mènera aussi à produire la bande originale de l’adaptation théâtrale du roman best-seller de Eric-Emmanuel Schmitt, ‘'Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran'’. En 2011, Quentin est invité à rejoindre la Fondation Internationale Yehudi Menuhin pour devenir l’un des artistes ambassadeurs de cette association au rayonnement international. Après plus d’un millier de concerts, sa musique compte aujourd’hui plus de 7 millions de streams dans plus d’une centaine de pays.

Pour ces deux nouveaux albums, le guitariste s’entoure de ses quatre guitares favorites : nylon, baryton, fretless et acoustique. Une augmentation des couleurs et du spectre sonore dans cette palette très large. Ses guitares électriques, quant à elles nous parlent avec grand cri (2020) de ses paysages qui l’entourent et de son Condroz natal. Un espace vaste où règne le temps des promenades (La balade de Nils) mais aussi des fontaines de son enfance (Val de Gore). Cet album est également l’accomplissement de l’un de ses rêves de gamin en réunissant deux pointures en la personne de Manu Katché et Nicolas Fiszman. Cette nouvelle liste de titres propose ici ce ‘'Blues for M&N'’ taillé sur mesure pour cette rythmique imparable et tellement limpide dans son approche du groove. Quentin Dujardin les écoute depuis son jeune âge et s’en inspire pour l’évidence de leur jeu. Un sésame vers la musique tout court.

