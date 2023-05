Quentin Dujardin en concert à la ferme du Biéreau, gagnez deux places !

Quentin Dujardin s'associe à l'accordéoniste Didier Laloy au contrebassiste Boris Schmidt pour vous présenter son concert : 2020.

Pour Quentin Dujardin, 2020 aura certainement été l’année la plus chargée de son généreux parcours ; plus qu’un voyage, une expérience solo menée à la frontière de nos libertés pour toujours rester créatif. Aujourd’hui, il marque à nouveau de son empreinte indélébile le monde de la guitare. Il nous raconte cette période à la fois étrange et terriblement bruyante dans ses oreilles. 2020 restera finalement une année très inspirante face à ce silence imposé aux artistes.

Infos : 2020 – Dujardin, Laloy, Schmidt - La ferme du Biereau

