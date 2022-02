Quels vins boire avec de la charcuterie ? Il n’y a pas que le vin-fromage !

Bon à savoir, la farce du Cotechino Modena IGP est réalisée avec du vin, l’association devrait du coup être assez simple !

Ce que pense Fabrizio Bucella du Cotechino : "Cette charcuterie au goût délicat mais affirmé, souvent servie pendant les fêtes de fin d’année, concentre une saveur exceptionnelle et une douceur en bouche dont on se rappelle longtemps après. Dans les petits plus à ne pas négliger, sa préparation est d’une simplicité inouïe, il suffit de le cuire dans l’eau bouillante pendant une vingtaine de minutes. Personnellement, j’en ai toujours un dans le frigo, au cas où."

Mais on l’associe avec quoi cette belle charcuterie ?

Du vin rouge léger

"Personnellement, j’adore les vins rouges légers, peu tanniques, avec ce mets. On pense à un gamay du Beaujolais ou cabernet de Loire. On peut aussi profiter d’un pinot noir d’Alsace. La belle acidité de ces vins et leur structure facilite l’accord".

Du vin rosé frais

"Si l’on souhaite un accord totalement différent, on file sur des vins rosés. La fraîcheur réalise un mariage en opposition avec le gras et la douceur du Cotechino de Modena IGP. Prenez le rosé qui vous plaît. On pense bien entendu à la Provence, patrie des rosés, mais on trouve de magnifiques rosés dans toutes les régions viti-vinicoles ou presque."