Quels vêtements privilégier en cas de canicule ?

Les couleurs les plus sombres sont à bannir en cas de vagues de fortes chaleurs car elles ont tendance à absorber les rayons du soleil et donc à accroître la chaleur ressentie. Il est fortement conseillé de se tourner vers des vêtements blancs, notamment pour les hauts. Mais (rassurez-vous !) ce n'est pas la seule option.

Dans une étude datée de 2020, une équipe de scientifiques japonais a exposé au soleil (à une température estimée à 30 degrés) neuf torses de mannequins vêtus de polos de différentes couleurs pour déterminer lesquelles favoriser en cas de canicule. Le blanc s'en est bien évidemment sorti haut la main.

Mais l'étude a montré que le jaune, le gris, le rouge et même le violet pouvaient parfaitement faire l'affaire.

Les tons pastel apparaissent également comme une bonne alternative puisqu'ils n'absorbent pas les rayons et permettent de s'offrir certaines fantaisies vestimentaires que le blanc ne permet pas. Quant aux aficionados du noir (il y en a beaucoup), la journée sera sans doute plus longue (et plus chaude). Pour réduire la sensation d'inconfort, misez sur des vêtements amples et légers.